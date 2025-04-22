«هيئة الدواء»: جهود الدولة مستمرة لتوفير الأدوية وتلبية احتياجات السوق المصرية

كتب: مصطفي حسين

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الاعتماد الدولي الذي حصلت عليه من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن ضمان تلبية جميع الاحتياجات الدوائية للمواطنين.

معدلات استهلاك الدواء في حالة من الاستقرار

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تمتلك أكثر من 179 مصنعًا للأدوية، كما أن معدلات استهلاك الدواء في حالة من الاستقرار، مع وجود وفرة دائمة في الأدوية، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية تعمل بالتنسيق مع شركات التصنيع والتوزيع والصيدليات لضمان توفير الأدوية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال فروع صيدليات الإسعاف التي وصل عددها حاليًا إلى 29 فرعًا على مستوى الجمهورية.

إطلاق عدد من المبادرات لضمان توافر الأدوية

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة أطلقت عددًا من المبادرات لضمان توافر الأدوية، من بينها تفعيل الربط الإلكتروني بين الصيدليات لرصد الكميات المتوفرة وضمان توزيعها بشكل عادل، بالإضافة إلى تسيير سيارات إسعاف مجهزة بالأدوية وتشكيل فرق متابعة ميدانية.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين في حال عدم توفر دواء معين التواصل مع رقم الشكاوى 15301، حيث يتم توجيههم إلى أقرب صيدلية يتوفر بها الدواء المطلوب، مختتما تصريحاته بالتأكيد على أن جهود هيئة الدواء ساهمت في إنهاء أزمة نقص الأدوية التي كانت تواجه السوق في فترات سابقة، مؤكداً أن الوضع حالياً مستقر.