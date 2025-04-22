وزير الأوقاف: الرئيس السيسي وجه بتدريب الأئمة في الأكاديمية العسكرية لتعزيز قدراتهم

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي وجه بتدريب الأئمة في الأكاديمية العسكرية لتعزيز قدراتهم

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي وجه بتدريب الأئمة في الأكاديمية العسكرية لتعزيز قدراتهم

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إنّ الوزارة تتشرف بأن تقدم اليوم إلى الوطن والإنسانية جيلا جديدا من الدعاة إلى الله على بصيرة بُذلت في تكوينهم وإعدادهم مضنية وصادقة.

وأضاف في كلمته خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: «السيد الرئيس وجه بإلحاقهم بدورة تدريبية مكثفة في واحدة من كبريات قلاع صناعة البطولة وهي الأكاديمية العسكرية المصرية بغرض إكرامهم، وتقديم أعلى صور التدريب وصقل الشخصية وحشد العلوم والمعارف والمهارات الصانعة للجدية والخبرة والانضباط والقوة».

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