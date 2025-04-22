«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».. ملتقى الإبداع والتكنولوجيا بحضور وزير الاتصالات

في قلب دبي، تتقاطع الابتكارات مع الطموحات المستقبلية، ليشهد «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» انطلاقة استثنائية تجمع بين العقول اللامعة والتقنيات الحديثة، وهو الحدث الأبرز في المنطقة لمناقشة تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة.

نخبة من المتخصصين وصناع القرار

وضمن هذا الأسبوع، تستضيف قمة «الآلات يمكنها أن ترى» التي ستستضيف نخبة من المتخصصين وصناع القرار، في متحف المستقبل وبوليفارد أبراج الإمارات، خلال يومي 23 و24 أبريل، حيث سيجرى تقديم برنامجا ثريا يتمحور حول الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي الإبداعي، مع التركيز على تمكين الجمهور من الوصول إلى هذه التكنولوجيا.

من أبرز الجلسات حلقة «الذكاء الاصطناعي للجميع»

ستأتي القمة في دورتها الثالثة بدعم من مؤسسات هيئة دبي الرقمية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وستسلط الضوء على قضايا محورية كالأمن الرقمي، الروبوتات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن أبرز الجلسات، حلقة «الذكاء الاصطناعي للجميع» بتنظيم نادي المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، وجلسة «الروبوتات: هل نحن مستعدون؟»، والتي سيتم فيها طرح أسئلة جريئة حول التوصيل الذاتي والمستقبل البشري.

هذا وسيشارك في الحدث شخصيات بارزة مثل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والمهندسة ياسمين العنزي، إضافة إلى خبراء من أمازون، IMI، وBBC، وعن الحدث الإبداعي الأبرز فسيكون ضمن مؤتمر «الآلات قادرة على الإبداع»، وفيه سيتم مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الأزياء والفنون والإعلام، في جلسات تدمج البكسل بالريشة.

إعادة تعريف المستقبل على إيقاع الذكاء الاصطناعي

من المنتظر أن تعيد القمة تعريف المستقبل على إيقاع الذكاء الاصطناعي، حتى يكون في متناول الجميع، وفيه سيحوّل الخيال إلى واقع ملموس، كما ستتناول القمة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وحوكمة وتنظيم الذكاء الاصطناعي، بما فى ذلك الأطر الأخلاقية والقانونية لاعتماد تقنياته، ودوره فى التحول الاقتصادى عبر الرقمنة والابتكار فى الأسواق الناشئة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بخلاف تطوير الكفاءات البشرية لإعداد الجيل القادم من المتخصصين، مع تعزيز الذكاء الاصطناعى المسؤول والآمن، وتطبيقاته فى مجالات الصناعة، والرعاية الصحية، والتنقل، والمدن الذكية.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر، عددًا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين، ومسؤولى بنوك وشركات عالمية عاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض فرص الاستثمار فى مصر.