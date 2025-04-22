67 مليون جنيه حصيلة مزاد علني لبيع محال وصيدلية وباكيات بالعاشر من رمضان

كتبت - نظيمة البحراوي

أعلن جهاز تنمية العاشر من رمضان تنظيم جلسة مزاد علني اليوم بمقر الجهاز، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، وبحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

طرح 11 محلًا تجاريًا وصيدلية

وأوضح جهاز العاشر من رمضان طرح 11 محلًا تجاريًا وصيدلية واحدة بمساحات مٌتنوعة، تتراوح بين 15 و45 مترًا مربعًا، بالسوق التجارية الكائن بالقطعة

- رقم 39 في حي الأندلس، بالإضافة إلى 17 باكية بسوق الباكيات بمركز الحي الثاني.

- بيع الوحدات المطروحة، بإجمالي قيمة بيعية بلغت نحو 67 مليون جنيه.

بيع الوحدات المطروحة خلال المزاد العلني

وأضاف أن الجلسة أسفرت عن بيع الوحدات المطروحة خلال المزاد العلني، بإجمالي قيمة 67 مليون جنيه، مما يعكس الإقبال الكبير على الاستثمار التجاري في المدينة، ويؤكد الجاذبية المتنامية للمناطق الخدمية بالحي.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن نتائج المزاد تأتي في إطار خطة الجهاز لتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية، وتوفير خدمات مُتكاملة لسكان المدينة، بما يُواكب النمو العمراني والتوسعات السكنية المتلاحقة.