محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة «القمح» الحقلية بقرية شباس الملح بمركز دسوق، وذلك في إطار متابعة نتائج التجربة الميدانية الناجحة لمدارس المزارعين الحقلية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتبني الممارسات الذكية مناخيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المحافظ يشهد حصاد محصول القمح من صنف «سخا 95»

وشهد المحافظ جانبًا من حصاد محصول القمح من صنف «سخا 95»، تطبيقاً للتجربة، حيث شارك المزارعين فرحتهم بثمرة جهدهم، مؤكدًا أن ما تحقق هو نموذج مشرف للتعاون بين الجهات التنفيذية والمزارعين، مثنيًا على زيادة إنتاجية الفدان عن المعدلات التقليدية، مشيرًا إلى أن التجربة تفتح آفاقًا جديدة لتسويق المحاصيل بأسعار عادلة وتنافسية، ما يعزز من دخل المزارع ويحسن مستوى معيشته.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التجربة تمثل نقلة نوعية لمهنة الزراعة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي للأسرة والدولة، مشددًا على أهمية استغلال كل شبر من الأراضي الزراعية، خاصةً مع التوسع في استخدام ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، مثل الزراعة الآلية على المصاطب، واستخدام المخصبات الحيوية، ومنشطات الجذور الطبيعية.

وتبادل المحافظ، الحديث مع المزارعين المشاركين ومستفيدي المدرسة الحقلية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء، لافتًا إلى دعم المحافظة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تشجع على العلم والتطور في جميع مجالات الحياة، قائلًا: «أنتم من تقيموا التجربة، وكل المؤشرات تؤكد أنها تجربة ناجحة»

توفير فرص عمل ودعم شباب المزارعين

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مدرسة القمح الحقلية بشباس الملح تُعد واحدة من النماذج الرائدة في مدارس المزارعين الحقيقية التي تهدف إلى دمج العلم بالممارسة، وتعميم أساليب الزراعة الحديثة القائمة على ترشيد الموارد المائية وتكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل دعمًا لشباب المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.