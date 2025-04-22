الأردن يجدد رفضه التام لأي محاولات تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة

جدّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشددًا على خطورة التصعيد المستمر والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في قصر الحسينية وفدًا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أكد الملك عبدالله أهمية استعادة وقف إطلاق النار في غزة، والعمل الفوري على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقف الانتهاكات في قطاع غزة

كما شدد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات التي تُنذر بتفجر الأوضاع بشكل أوسع، محذرًا من استمرار التوتر في الضفة الغربية، وما يحمله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها.

وتناول اللقاء أيضًا أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية والولايات المتحدة، والدور المحوري الذي تلعبه واشنطن في دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كان ذلك بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة.