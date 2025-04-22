سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21

يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مُستويات سعرية غير مسبوقة في تاريخ الصاغة المصرية، إذ وصل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات في السوق المحلية اليوم إلى 40 ألف جنيه للمرة الأولى في تاريخه، ثم انخفض ليتداول الآن عن مٌستوى 39 ألفًا و600 جنيه، وفقا لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، نحو 39 ألفا و600 جنيه للشراء، بينما يسجل سعر بيع الجنيه الذهب نحو 39 ألفا و575 جنيها.

مكاسب الجنيه الذهب

وكان سعر الجنيه الذهب يتداول بآخر أيام العام الماضي، عند مستوى سعري 29 ألفًا و760 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 33% مُقارنة مع سعر اليوم البالغ 39 ألفًا و600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن ف مصر 5 آلاف و657 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و629 جنيهًا للبيع، وفقا لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الآن ف الصاغة نحو 4 آلاف و950 جنيهًا للشراء، و4 آلاف و925 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.