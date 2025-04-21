أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 في مصر.. تحديث عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 في مصر.. تحديث عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 في مصر.. تحديث عيار 21 بالمصنعية

كشفت مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في الذهب، عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 في مصر، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 حوالي 4785 جنيهًا للشراء بالمصنعية وتختلف المصنعية من مكان لأخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويرصد التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في محلات وصاغة مصر بمختلف الأعيرة بالمصنعية الآن، فيما قد يختلف سعر المصنعية بحسب المشغول الذهبي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 4785 جنيها للشراء، مقابل 4765 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن إلى نحو 5469 جنيها للشراء، و5446 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 5013 جنيها للشراء، مقابل 4992 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن 4101 جنيه للشراء، مقابل 4084 جنيها للبيع.

سعرالذهب عيار 14 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة إلى 3190 جنيهات للشراء، مقابل 3176 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب الآن في مصر 38 ألفا و280جنيها للشراء، و38 ألفا و260 جنيها للبيع.

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