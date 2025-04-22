119 سيارة لنقل مياه الشرب إلى المنازل غير المتصلة بالشبكة في موسم الصيف بمطروح

كتب - محمد بخات

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهاز التنفيذي بضرورة الاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحي في القطاعات الخدمية المختلفة، والوقوف على جميع الإمكانات لحل المشكلات، خاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإزالة العقبات، مع مسؤولية جميع القائمين على الشركة وتعاونهم للتيسير علي المواطنين مع ما يمثله موسم الصيف من أهمية لأهالي مطروح وزائريها.

واستعرض محافظ مطروح، اليوم، موقف مياه الشرب في مطروح واستعداد قطاع لموسم الصيف خلال اجتماعا بديوان عام المحافظة وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ورؤساء قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح، ومديرى الإدارات المعنية.

سيارات لتوزيع مياه الشرب في المدن

وناقش محافظ مطروح إمكانات الشركة من سيارات نقل مياه الشرب للبيوت غير المربوطة علي شبكة المياه في مطروح بعدد 166 سيارة، تعمل منها 119 سيارة بطاقات مختلفة، منها 73 سيارة بمدينة مرسي مطروح،

وشدد المحافظ على الإسراع في صيانة الأعطال ورفع كفاءة باقي السيارات، إضافة إلى وصول دعم السيارات الجديدة بالشركة لدخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، مع تواجد ما لا يقل عن 5 سيارات توزيع مياه في كل مدينة من مدن السلوم والنجيلة وبرانى، وجرى التأكيد على تذليل العقبات للإنتهاء من أعمال مد المأخذ البحرى لمحطات تحلية مياه البحر بالرميلة 1و2و3 لزيادة طاقة إنتاج وضخ المياه بالمحطات.

زيادة ضخ المياه بالشبكات وإزالة التعديات علي الخطوط

ووجه محافظ مطروح بالعمل على زيادة ضخ المياه بالشبكات لتقليل حاجة الأهالي لسيارات نقل المياه، مع الإلتزام بجداول ضخ المياه بالمناطق المحددة والإطمئنان على الضخ أو أى عقبات بكل منطقة خاصة بالأطراف المرتفعة وسرعة حلها فنياً من خلال الشركة، كما وجه المحافظ بمتابعة إزالة التعديات على خطوط المياه على طول الساحل، وكذلك متابعة حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخ كميات المياه من الأغربة بالريفية والكيلو 8 وصولا إلى المواطن، مشدداً على منع دخول أى سيارات خاصة غير ملتزمة بالاشتراطات خاصة رخصة السيارة والسائق وتركيب الأغطية لمنع تسريب وإهدار المياه، ومراجعتها قبل التصريح لها بنقل المياه، مع عمل دوريات من إدارة المرور بمطروح للمتابعة ولاتخاذ الإجراءات ضد السيارات المخالفة.

تنظيم حجز مياه الشرب

ونبه محافظ مطروح على تقنين حجز الايصالات من خلال المنظومة الالكترونية بين شباك الحجز والأغربة، للتخفيف عن المواطنين وعدم ذهابهم إلى الأغربة مع عدم حجز أكثر من وصلين للمنزل خلال شهر ومنع حجز أكثر من إيصال لذات العنوان، والإسراع في الانتهاء من كشوفات الإيصالات السابقة، وتكليف مسؤول من شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن التنسيق مع المواطنين أصحاب وصولات حجز المياه وليس السائق ومتابعة حركة سيارات نقل المياه من خلال جهاز الـgis، مع التزام السائقين ومنع أي تجاوزات أو خروج عن خط السير المحدد للوصول إلى المواطن، ومحاسبة أى تجاوزات تثبت بكل حسم.

كما شدد محافظ مطروح على رفع درجة الاستعداد بمحطات الصرف الصحى والانتهاء من الوصلات المنزلية بالمناطق الجاري العمل بها وتشغيل المحطات الفرعية وربطها بالرئيسية.