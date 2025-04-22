انطلاق البطولة العربية للرماية بمشاركة 300 رامٍ من 19 دولة عربية

انطلاق البطولة العربية للرماية بمشاركة 300 رامٍ من 19 دولة عربية

انطلاق البطولة العربية للرماية بمشاركة 300 رامٍ من 19 دولة عربية

انطلقت أمس، فعاليات البطولة العربية للرماية، وسط مشاركة واسعة من نخبة الرماة العرب، تحت رعاية الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني ومجلس إدارة الاتحاد، في واحدة من أقوى البطولات التي تحتضنها الساحة الرياضية العربية هذا العام.

تُقام البطولة خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو وتستضيف ميادين المركز الأولمبي بالمعادي منافسات البندقية والمسدس ضغط الهواء، بينما تُقام منافسات الخرطوش على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد الحدث الرياضي الأبرز هذا الموسم مشاركة 300 رام ورامية من 19 دولة عربية، هي: قطر، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا، مصر (البلد المضيف).

وتُعد هذه البطولة محطة مهمة على أجندة البطولات العربية، لما تمثله من فرصة لتعزيز التنافس العربي وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب كونها منبراً لتلاقي المواهب الشابة والمحترفة في رياضة الرماية.

وتشهد المنافسات مستوى فنياً عالياً، في ظل مشاركة أسماء بارزة على الساحة العربية واستعدادات مكثفة من قبل جميع الفرق، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة في نسختها الحالية.

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