الدولة تشجع الباحثين والطلاب على ربط أعمالهم باحتياجات المجتمع.. استثمار في المستقبل

يلعب الإبداع والابتكار وتعزيز الوعى بهما دوراً مهماً فى تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد دور الصناعات الإبداعية فى تنفيذ خطط النمو الاقتصادى والحد من الفقر، إذ تشجع الدولة على استغلال قدرات الابتكار لتحقيق الإمكانات الاقتصادية للدول. وتعمل الدولة على إثراء قواعد الابتكار والإبداع وتشجيع الباحثين وطلاب الجامعات على ربط مخرجات أعمالهم مع احتياجات المجتمع، حيث نجحت مصر، خلال الفترة الماضية، وبتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أن تضع الطلاب على رأس أولوياتها، لأن الإبداع يعكس القيم، ويُسهم فى بناء نسيج ثقافى متنوع يدعم النمو الاجتماعى والاقتصادى. وتعمل وزارة التعليم العالى على دعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للابتكار، ودعم التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، وتطوير المناهج التعليمية، وإطلاق برامج ريادة الأعمال، وتكريم المبدعين والمبتكرين، لأن تحويل المؤسسات التعليمية المصرية إلى مؤسسات ابتكارية استثمار حقيقى فى مستقبل مصر، من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة. ويرى متخصصون أن وزارة التعليم العالى تعد إحدى قاطرات التنمية، وهى المكتب الاستشارى الفنى للدولة، ومبادراتها تهدف إلى توفير ما تحتاجه السوق مع مخرجات البحث العلمى، والاستفادة من منتجات الجامعات، من خلال إنشاء الشركات أو إعداد منتج يجرى تسويقه، فيما يرى الطلاب أن الوزارة تلعب دوراً كبيراً فى تنمية المواهب وتحفيزهم على الابتكار ودعم الصناعة، وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادى، ما يدعم الباحثين المتميزين لإنجاز أبحاثهم العلمية.