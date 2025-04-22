جامعة بنها الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع «بكين التكنولوجية» لتطوير العملية التعليمية

جامعة بنها الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع «بكين التكنولوجية» لتطوير العملية التعليمية

جامعة بنها الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع «بكين التكنولوجية» لتطوير العملية التعليمية

وقع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور وانج ويل، رئيس جامعة بكين التكنولوجية بالصين ، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين وذلك في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الأكاديمي.

خطوة استراتيجية جديدة

وأكد الدكتور تامر سمير، أن توقيع البروتوكول يعد خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الصينية.

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توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة

وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا الى أن التعاون مع جامعة بكين التكنولوجية من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للتبادل العلمي والثقافي، بما يعزز من جودة العملية التعليمية.

من جانبه، أشار الدكتور كريم الدش إلى أن البروتوكول يمثل بداية لمزيد من التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج مشتركة تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للطرفين.

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