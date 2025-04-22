جمال سليمان وهاني خليفة أول حضور مهرجان جمعية الفيلم

انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم الذي يقام في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية لتكريم عدد من المبدعين.

وكان أول الحضور لحفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم الفنان جمال سليمان، والمخرج هاني خليفة الذي يكرم بجائزة أفضل مخرج عن فيلم 404، وأيضا المخرج محمد ياسين الذي يحصل على جائزة أفضل مخرج أيضا.

توزيع عدد كبير من الجوائز خلال الحفل

وجاءت الجوائز التي تم توزيعها على النحو التالي:

جائزة أحسن تصميم أفيش فاز بها الفنان محمد داخلى عن فيلم رحلة 404

جائزة أحسن مؤثرات بصرية محمد طنطاوى وأحمد شحاتة عن فيلم السرب

جائزة أحسن صوت طارق غلوش عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة أحسن ماكياج الفنانة عهود عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة أحسن ملابس مروة عبد السميع عن فيلم رحلة 404

جائزة أحسن ديكور سامر الجمال عن فيلم أهل الكهف

جائزة أحسن موسيقى الفنان نابلسى عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة أحسن مونتاج كريم سعد عن فيلم الحريفة

جائزة أحسن تصوير نانسى عبد الفتاح عن فيلم الهوى سلطان

جائزة أحسن سيناريو محمد رجاء عن فيلم رحلة 404

جائزة العمل الأول فى الإخراج هبة يسرى عن فيلم الهوى سلطان

جائزة أحسن إخراج هانى خليفة عن فيلم رحلة 404

جائزة أحسن ممثل دور ثانى محمد ممدوح عن فيلم أهل الكهف

جائزة أحسن ممثلة الدور الثانى هدى المفتى عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة خاصة فى التمثيل هنا الزاهد عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة خاصة فى التمثيل الفنان الراحل مصطفى فهمى عن فيلم أهل الكهف

جائزة أحسن ممثل دور أول أحمد داود عن فيلم الهوى سلطان

جائزة أحسن ممثلة دور أول منة شلبى عن فيلم الهوى سلطان

جائزة الامتياز فى التمثيل منى ذكى عن فيلم رحلة 404

جائزة أحسن فيلم رحلة 404