جمال سليمان وهاني خليفة أول حضور مهرجان جمعية الفيلم
جمال سليمان وهاني خليفة أول حضور مهرجان جمعية الفيلم
انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم الذي يقام في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية لتكريم عدد من المبدعين.
وكان أول الحضور لحفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم الفنان جمال سليمان، والمخرج هاني خليفة الذي يكرم بجائزة أفضل مخرج عن فيلم 404، وأيضا المخرج محمد ياسين الذي يحصل على جائزة أفضل مخرج أيضا.
توزيع عدد كبير من الجوائز خلال الحفل
وجاءت الجوائز التي تم توزيعها على النحو التالي:
جائزة أحسن تصميم أفيش فاز بها الفنان محمد داخلى عن فيلم رحلة 404
جائزة أحسن مؤثرات بصرية محمد طنطاوى وأحمد شحاتة عن فيلم السرب
جائزة أحسن صوت طارق غلوش عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما
جائزة أحسن ماكياج الفنانة عهود عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما
جائزة أحسن ملابس مروة عبد السميع عن فيلم رحلة 404
جائزة أحسن ديكور سامر الجمال عن فيلم أهل الكهف
جائزة أحسن موسيقى الفنان نابلسى عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما
جائزة أحسن مونتاج كريم سعد عن فيلم الحريفة
جائزة أحسن تصوير نانسى عبد الفتاح عن فيلم الهوى سلطان
جائزة أحسن سيناريو محمد رجاء عن فيلم رحلة 404
جائزة العمل الأول فى الإخراج هبة يسرى عن فيلم الهوى سلطان
جائزة أحسن إخراج هانى خليفة عن فيلم رحلة 404
جائزة أحسن ممثل دور ثانى محمد ممدوح عن فيلم أهل الكهف
جائزة أحسن ممثلة الدور الثانى هدى المفتى عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما
جائزة خاصة فى التمثيل هنا الزاهد عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما
جائزة خاصة فى التمثيل الفنان الراحل مصطفى فهمى عن فيلم أهل الكهف
جائزة أحسن ممثل دور أول أحمد داود عن فيلم الهوى سلطان
جائزة أحسن ممثلة دور أول منة شلبى عن فيلم الهوى سلطان
جائزة الامتياز فى التمثيل منى ذكى عن فيلم رحلة 404
جائزة أحسن فيلم رحلة 404