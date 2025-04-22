سعر سبيكة الذهب 1 جرام btc اليوم الثلاثاء في محال الصاغة

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام btc، اليوم الثلاثاء، تحديثا جديدا؛ إذ بلغ خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء نحو 5 آلاف و793 جنيهًا، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 5 آلاف و617 جنيها دون مصنعية، وفق شعبة الذهب ومنصة «جولد بيليون».

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

ويأتي سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة، بداية من وزن 1 جرام وحتى 116.65 جرام، وفق شعبة الذهب ومنصة «جولد بيليون» المتخصصة في الذهب كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام btc

بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام btc، نحو 5 آلاف و793 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم في محال الصاغة نحو 14 ألفا و295 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات

وبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم في محال الصاغة نحو 28 ألفا و425 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات

وسجل سعر سبيكة ذهب 10 جرامات اليوم في الصاغة نحو 56 ألفا و840 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 20 جراما

وبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جراما اليوم في الصاغة نحو 113 ألفا و640 جنيها.

سعر سبيكة ذهب 50 جراما

وسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما اليوم في الصاغة نحو 283 ألفا و900 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام

ووصل سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم في محلات الصاغة نحو 567 ألفا و700 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 116.5 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب 116.5 جرام اليوم في محلات الصاغة نحو 660 ألفا و880 جنيهًا.