عماد الدين حسين: تجديد الخطاب الديني أصبح أمر ضروري في عصر السوشيال ميديا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ تجديد الخطاب الديني أصبح أمر ضروري خاصة في عصر السوشيال ميديا، وذلك في تعليقه على حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة: «هذا الموضوع شديد الأهمية، فالداعية أو الإمام أو الخطيب كان يتخرج من الكليات المتخصصة في هذا الأمر، ولكن في السنوات الأخيرة تعاظم دور السوشيال ميديا، وتفشى خطر التطرف، وبالتالي أصبح هناك ضرورة لوجود الشخص الذي يحتك بالناس ويتحدث معهم عن الدين الذي هو مكون أساسي لدى الشعب المصري، ويجب أن يكون على وعي بالدين والدنيا».

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: «هذه الدورات تستهدف إعداد الداعية في شؤون الحياة إلى جانب شؤون الفقه والدين وحفظ القرآن وغيرها، فالداعية يجب أن يفهم العالم حوله، والدورات في الأكاديمية العسكرية تناولت ملفات عديدة مثل الرقمنة والاقتصاد والسياسة وغيرها».