تامر عبدالمنعم يشرف على الاستعدادات النهائية لحفل عيد الربيع

بدأ الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج احتفالية عيد الربيع، الاستعدادات النهائية للاحتفالية التي من المقرر إقامتها الجمعة المقبل على مسرح البالون.

وتقام احتفالية عيد الربيع تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم الفنان تامر عبدالمنعم خلال احتفالية عيد الربيع مجموعة من الفقرات التي تشارك فيها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية وفرقة أنغام الشباب، ويقام الحفل على فصلين.

وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية خلال الفصل الأول من الحفل، استعراضات ميدلي فولكلور تصميم الفنان القدير محمود رضا، استعراض وطني بعنوان "شايل مصر في قلبك" تصميم إيناس عبدالعزيز.

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية استعراضات الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني، وهو من تصميم وأداء ندى بهجت، استعراض وطني بعنوان "سلام سلاح" تصميم محمد سلام وتقدم فرقة أنغام الشباب فقرة ميدلي وطني لشباب لايف تيم.