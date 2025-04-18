وزير الثقافة ينعى الفنان سليمان عيد: ترك بصمة واضحة في وجدان المشاهدين
وزير الثقافة ينعى الفنان سليمان عيد: ترك بصمة واضحة في وجدان المشاهدين
- وزير الثقافة
- الثقفة
- سليمان عيد
- سبب وفاة سليمان عيد
- الفنان سليمان عيد
- وفاة الفنان سليمان عيد
- وزير الثقافة
نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير سليمان عيد، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لعقود أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.
وقال وزير الثقافة: «رحل عن دنيانا فنان متميز استطاع أن يترك بصمة واضحة مليئة بالبهجة في وجدان المشاهدين، فاستطاع بأدائه الشيق البسيط، وعفويته التي عشقها جمهوره، أن يصبح صوتًا للبساطة الشعبية المصرية في أنقى صورها»، مقدمًا خالص العزاء إلى أسرة الفنان الراحل وأصدقائه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.
رحلة سليمان عيد الفنية
الفنان سليمان عيد بدأ مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي، وشارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، تميز فيها بخفة دمه وحضوره المتفرد، وعلى الرغم أن أغلب أدواره جاءت في إطار كوميدي، إلا أنه استطاع أن يقدم خلالها شخصيات متنوعة، وأثبت قدرته على أداء الأدوار الجادة.