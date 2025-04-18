نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير سليمان عيد، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لعقود أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.