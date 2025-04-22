وزير الثقافة: التعاون مع مؤسسة قطر ركيزة مهمة لدعم التكامل الثقافي بين البلدين

كتب- إلهام الكردوسي التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في ختام زيارته لقطر، الشيخ حسن بن محمد آل ثاني، مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمشرف العام على قسم الوثائق والأبحاث في الديوان الأميري، وذلك لبحث آليات التعاون الثقافي بين البلدين، وتعزيز جهود حفظ وصون التراث. دعم التعاون المؤسسي بين وزارة الثقافة ومؤسسة قطر

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور التي تستهدف دعم التعاون المؤسسي بين وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة قطر، إلى جانب استعراض سبل تبادل الخبرات في مجالات التوثيق والحفاظ على التراث الثقافي، وتنفيذ مشروعات نوعية تعزز من الحضور الثقافي العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير عددًا من المعارض الثقافية والفنية التي تنظمها المؤسسة، واطّلع على أبرز المبادرات التي تعكس التنوع والثراء في المشهد الثقافي القطري، مشيدًا بمستوى العروض الفنية، واهتمام المؤسسة بالهوية والتراث والابتكار. التعاون مع مؤسسة قطر ركيزة مهمة في دعم التكامل الثقافي بين البلدين

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي وصفه بالمثمر، مؤكدا أن التعاون مع مؤسسة قطر يُعد ركيزة مهمة في دعم التكامل الثقافي بين البلدين، واستثمار الثقافة كأداة استراتيجية لبناء جسور التواصل بين الشعوب.