وزير الثقافة: التعاون مع مؤسسة قطر ركيزة مهمة لدعم التكامل الثقافي بين البلدين
وزير الثقافة: التعاون مع مؤسسة قطر ركيزة مهمة لدعم التكامل الثقافي بين البلدين
دعم التعاون المؤسسي بين وزارة الثقافة ومؤسسة قطر
التعاون مع مؤسسة قطر ركيزة مهمة في دعم التكامل الثقافي بين البلدين
وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي وصفه بالمثمر، مؤكدا أن التعاون مع مؤسسة قطر يُعد ركيزة مهمة في دعم التكامل الثقافي بين البلدين، واستثمار الثقافة كأداة استراتيجية لبناء جسور التواصل بين الشعوب.
ومن جانبه، عبّر الشيخ حسن بن محمد آل ثاني عن ترحيبه بالوزير المصري، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين في مجالات التراث والتبادل الثقافي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الذاكرة الثقافية مسؤولية جماعية تتطلب شراكات فعالة ورؤية مشتركة للمستقبل.