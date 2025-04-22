استشاري صحة نفسية: بين 15 لـ40% يصابون بالاكتئاب المبتسم

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إنّ المشاهير يصابون بالاكتئاب اللانمطي وهو ما يميزهم عن الاكتئاب الذي يصاب به أي شخص عادي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «من 15% لـ40% يصابون بالاكتئاب المبتسم، وهذا اكتئاب عالي الأداء يحتاج الإنسان فيه إلى بذل جهد كبير جدا لقمع المشاعر الباطنية وعدم إظهار الاكتئاب».

وتابع: «في هذا النوع من الاكتئاب، نجد الابتسامة على وجه الإنسان المشهور، بينما يعاني الأمرين، ولا يستطيع ترميم شرخ قلبه».

وأكد استشاري الصحة النفسية، «بالإضافة إلى ذلك، يعاني المشاهير من متلازمة البط، بدليل أن الأمير هاري ابن الأميرة ديانا أصيب بالاكتئاب، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين، ويصاب نحو 87% بهذه متلازمة البط، فالبطة التي تطفو على المياه يوحي شكلها بالهدوء والرصانة والاستمتاع بالسباحة في المياه، لكنها تخوض معارك ضارية تحت المياه بالتجديف حتى تستمر في الحياة بمظهر جيد».