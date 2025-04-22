باحث: جماعة الإخوان تسعى لخلق الفوضى في مصر والأردن

قال الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعلنت أكثر من مرة أنها ستعمل على إعادة إحياء الربيع العربي وتشكيل النظام الإقليمي، مستغلة الأوضاع في غزة وسوريا، مشيرا إلى أن الجماعة تسعى لخلق فوضى في الأردن ومصر.

العودة إلى السلطة

وأضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، أن جماعة الإخوان تسعى لخلق الفوضى في مصر والأردن من أجل العودة للسلطة.

فوضى في الأردن

وتابع، أن الجماعة الإرهابية خططت لخلق الفوضى في الأردن عبر عدة وسائل، منها التظاهرات التي كانت تخرج دائما في عمان ونشر دعاوى لشرق الأردن بأن يستقل، والدعم الكامل لما يجري من عنف مستفدين بأحداث غزة.

وأكمل: «جماعة الإخوان أرسلت عدة مجموعات للتدريب في بعض الدول الإقليمية، وجرت التدريبات على عدة أمور كثيرة للغاية منها استخدام الطائرات المسيرة».