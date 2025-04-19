نشأت الديهي بعد هجوم الأردن: الإخوان خلايا سرطانية ولا علاج لهم

هاجم الإعلامي نشأت الديهي جماعة الإخوان الإرهابية، عقب الكشف عن خلية إرهابية مكونة من 16 شخصًا في الأردن ينتمون إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، والتي تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.

وقال الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TEN»، مساء السبت: «مخطئ من يظن أن الإخوان انتهوا أو في حالة ضعف، والدليل ما حدث في الأردن، حيث تم ضبط خلية إرهابية كاملة»، مؤكدًا أن الجماعة ما زالت تمثل خطرًا داهمًا على المنطقة، متهمًا قادتها في إسطنبول بدعم مخططات لضرب استقرار الدول العربية وعلى رأسها الأردن.

ووجّه الديهي رسائل مباشرة لقيادات الإخوان المقيمين في الخارج، مثل حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر، قائلًا: «أنتم إرهابيون، وبحكم الشرع والقانون والإنسانية ما تفعلونه إرهاب واضح، والإخوان جماعة لا تعرف معنى الوطن ولا الدين، هم خلايا سرطانية تفسد أي مكان تحلّ فيه، وخرّبوا دولًا مثل السودان وليبيا واليمن».



واختتم حديثه مؤكدًا: «لا علاج لهم، لأنهم لا يملكون ذرة من الوطنية أو القيم، بل يعيشون على الفوضى والانقسام».