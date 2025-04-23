«فتح»: إسرائيل تمارس التهجير القسري في الضفة الغربية لتنفيذ مخططها

«فتح»: إسرائيل تمارس التهجير القسري في الضفة الغربية لتنفيذ مخططها

«فتح»: إسرائيل تمارس التهجير القسري في الضفة الغربية لتنفيذ مخططها

قال الدكتور إياد أبو زنيط المتحدث باسم حركة فتح، إن ما تشهده الضفة الغربية اليوم من تهجير قسري في مدن مثل جنين وطولكرم، يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لإعادة تشكيل الخارطة الديموجرافية والجغرافية للمنطقة.

وأوضح أن أكثر من 50 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح في ظل استمرار الحصار والممارسات العسكرية، في وقت يتجدد فيه الحديث عن الوطن البديل في الأردن، في إشارة إلى ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، لافتًا إلى أنّ دولة الاحتلال تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموجرافية جديدة.

وأضاف أبو زنيط، في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تنشئ فيها إسرائيل مناطق عازلة، فقد سبق ذلك بناء الجدار الفاصل بعد عام 2002.

وواصل: «واليوم، تقوم إسرائيل بإعادة هندسة الضفة الغربية من خلال إنشاء جيوب استيطانية جديدة، حيث تجاوز عدد المستوطنين في الضفة 550 ألفًا، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى مليون بحلول عام 2030، ضمن الهندسة السكانية القسرية».

وتابع، أنّ إسرائيل لا تكتفي بتوسيع المستوطنات، بل تتعمد تقطيع الضفة الغربية، بضم المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، مثل المياه، وذلك لتعزيز أدوات السيطرة والتحكم بالفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق بيئة طاردة للفلسطينيين، امتدادًا للسياسات التي بدأت منذ ما قبل السابع من أكتوبر، وامتدت إلى غزة وعادت مجددًا إلى الضفة.

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