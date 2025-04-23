إغلاق الطرق وقطع الكهرباء في نيوجيرسي بسبب حرائق الغابات

صدرت أوامر بإخلاء إلزامي لسكان أجزاء من بلدة أوشن تاونشيب ولاكوود وبلدة لاسي في مقاطعة أوشن بولاية نيوجيرسي بسبب حريق غابات سريع الانتشار اندلع صباح الثلاثاء، في أحدث حريق للغابات في الولايات المتحدة الأمريكية.

الخسائر الناتجة عن الحريق

وبحسب موقع شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية٬ فإن الحريق اندلع حوالي الساعة العاشرة صباحًا في منطقة إدارة الحياة البرية بغابة جرينوود، وأفادت دائرة إطفاء غابات نيوجيرسي أنه حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، أتى الحريق على 8500 فدان، وجرى احتواء نحو 10%، ولم يُحدد سبب الحريق بعد.

وتعرّض حوالي 1320 مبنيا للتهديد، وإجلاء حوالي 3000 شخص، وصرّح مكتب شرطة مقاطعة أوشن بأنه لم تُسجّل أي إصابات، لكن تضررت عدة شركات، بما في ذلك بعض المحال التجارية التي احترقت بالكامل في بلدة لاسي، وفتحت منظمة الصليب الأحمر ملاجئ لها في بعض المدارس.

إغلاق الطرق وانقطاع الكهرباء بسبب حرائق الغابات في نيوجيرسي

كما أغلقت العديد من الطرق وأعلنت شركة جيرسي سنترال باور آند لايت٬ أن أكثر من 25 ألف عميل انقطعت عنهم الكهرباء في وقت ما من مساء الثلاثاء بسبب حرائق الغابات، وذكّر المسؤولون المواطنين بعدم استخدام الطائرات دون طيار في مناطق الحرائق.