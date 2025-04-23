مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء



هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.



وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للسيد الرئيس بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.





وفي برقيته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات مستمرة من السيد رئيس الجمهورية بضرورة بذل الحكومة وجميع أجهزة الدولة قصارى الجهود الممكنة؛ من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء في جميع المجالات، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير فرص العمل لأهاليها؛ وذلك في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.