رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء: أمنياتنا بالتوفيق والسداد

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء: أمنياتنا بالتوفيق والسداد

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء: أمنياتنا بالتوفيق والسداد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

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