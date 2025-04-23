كشف عنه قبل وفاته المفاجئة.. حلم لم يتحقق للإعلامي صبحي عطري

كتب - أحمد عبدالرحمن

كشف الإعلامي الراحل صبحي عطري، قبل وفاته عن الحلم الذي طالما أراد تحقيقه، وذلك عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مؤكدا أنه كان يحلم بدخول عالم التمثيل، وهو الحلم الذي بدأ العمل عليه فعليًا خلال الفترة الماضية، حيث التحق بعدة ورش وكورسات تمثيل على مدار شهور طويلة، استعدادًا لخوض تجربته الفنية الأولى.

وبالفعل، خاض صبحي عطري أول تجربة له كممثل من خلال المسلسل السوري حبق، الذي كان من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، قبل أن يتم الإعلان مؤخرًا عن توقف التصوير.

شغف بالاستمرار في التمثيل

وكان صبحي عطري سعيدًا جدًا بالتجربة، وامتلك شغفًا حقيقيًا للاستمرار في التمثيل بجانب عمله الإعلامي، وكان يطمح لصناعة اسم جديد له كممثل، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ، تاركًا خلفه ذكرى طيبة وحلمًا لم يكتمل.

حلم لم يتحقق

وكان صبحي قد نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مجموعة من الصور لكواليس العمل، وعلّق قائلًا:«كان عبالي خليها مفاجأة إلكم بس يطلع المسلسل، بس للأسف ما بعرف إذا رح يكمل التصوير، بس المهم كانت تجربة حلوة كتير مع ناس قراب على قلبي، صحيح أول تجربة بالدراما بس أكيد مو الأخيرة إن شاء الله، شكرا لكل الأساتذة اللي كانوا جانبي في التصوير».