وفاة المذيع صبحي عطري بشكل مفاجئ

توفي المذيع صبحي عطري، وذلك حسب ما أعلنت صحف ومواقع عربية، ووصفت الأمر بالخبر الصادم والمفاجئ دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة وموعد ومكان الجنازة حتى الآن.

واشتهر صبحي عطري، بإجراء مقابلات مع نجوم الفن سواء من خلال لقاءات حصرية أو لقاءات مميزة على الريد كاربت الخاصة بالمهرجانت والحفلات الفنية التي يتواجد بها نجوم الفن من مختلف دول الوطن العربي.

وفاة صبحي عطري

صبحي عطري من مواليد سوريا عام 1977، ويعيش في الإمارات، وعمل بعدد من محطات التليفزيون العربية سواء في مجال الإعداد أو تقديم البرامج وتخصص في المجال الفني وأجرى لقاءات مع نجوم مصريين وعرب وعالميين.