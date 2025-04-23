محافظ الدقهلية يتفقد وحدة صحية ويستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بحلها

محافظ الدقهلية يتفقد وحدة صحية ويستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بحلها

محافظ الدقهلية يتفقد وحدة صحية ويستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بحلها

كتبت: آية حسنين

كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن جولته المفاجئة على الوحدة الصحية في ديسط وخلال الجولة ظل منتظرا حتى تم علاج أسنان أحد المواطنين بالوحدة الصحية بديسط.

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشرف على علاج مريض

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يغادر الوحدة حتى يتم الانتهاء من العلاج، أشاد بنظافة المكان بالوحدة، وأكد على ضرورة استمرار التزام العاملين فيها والكوادر الطبية والتمريض بمواعيد العمل والزي الخاص بالاطباء والتمريض للحفاظ على المظهر اللائق بهم، والذي تعودنا عليه منهم وضرب المثل في الالتزام والجدية.

محافظ الدقهلية

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من العيادات داخل الوحدة الصحية والتقى المترددين على الوحدة واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم، إذا وجدت لوضع الحلول الفورية لها، مؤكداً أن جولاته اليومية تأتي من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

محافظ الدقهلية

استكمال أعمال إنشاء كوبري في طلخا



ووجه محافظ الدقهلية للمهندسة مني الساعي بالتنسيق مع رئيس مركز طلخا ومع الجهات المعنية بضرورة العمل لإزالة معوقات استكمال أعمال إنشاء كوبري بقرية الطويلة مركز طلخا، و استجاب لطلب الأهالي بتطوير ورفع كفاءة دورة مياه لأحد المساجد بالقرية.

محافظ الدقهلية

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