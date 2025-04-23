ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى الشركات السياحية غير المرخصة، بعد ثبوت تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وأكدت التحريات ترويج الشركة لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام المواطنين بأنها شركة سياحية مرخصة خلافًا للحقيقة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، وعُثر داخل مقرها على برامج سياحة دينية ومطبوعات تحمل اسم الشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات في مجال السياحة وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.