ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى الشركات السياحية غير المرخصة، بعد ثبوت تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وأكدت التحريات ترويج الشركة لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام المواطنين بأنها شركة سياحية مرخصة خلافًا للحقيقة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، وعُثر داخل مقرها على برامج سياحة دينية ومطبوعات تحمل اسم الشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات في مجال السياحة وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا