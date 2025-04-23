رئيس «الطرق والكباري» يكشف تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع

كشف اللواء مهندس طارق عبدالجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل أعمال الهيئة بمشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر، موضحًا أن الهيئة تنفذ أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع بالإضافة إلى الأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وبرابخ، كما تشارك في تنفيذ أعمال كباري مسار القطار والتقاطعات مع شبكة الطرق، بجانب أعمال الحفر والقطع والسكة وأعمال الردم والحمايات الخاصة بمسار المشروع.

أعمال حفر مسار القطار 95 مليون م3

وأكد خلال جولة بأحد محطات القطار، أن أعمال النسف والحفر بمسار الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع وصلت إلى 25 مليون م3 حتى الآن، من إجمالي أعمال النسف والحفر بمسار الخط الأول للشبكة، الذي تبلغ أعمال الحفر به نحو 95 مليون م3، لذا يتبقى 70 مليون م3 يتم العمل على الانتهاء منها، بالتعاون مع شركات كبرى متخصصة في هذا المجال.

مسار الخط الأول يضم عددا من الكباري الحيوية

وأوضح أن مسار الخط الأول يضم عددًا من الكباري الحيوية التي يتم تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير الهندسية العالمية، التي تهدف إلى ضمان عبور آمن وسلس للقطار فوق الطرق والأنهار والمناطق الجبلية، لافتًا إلى أنه من أبرز كباري مسار الخط الأول مع شبكة الطرق الرئيسية، كوبري خور مايو، وكوبري وادي حجول، وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى طريق الأوتوستراد، وكوبري أعلى محور 30 مايو، وكوبري أعلى طريق وادي النطرون/ العلمين.