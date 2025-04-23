عضو بـ«النواب»: العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطورا في التعاون الاقتصادي

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية بأفريقيا شهدت تطوراً كبيرا في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبحت راسخة من خلال التواجد المصري في أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر حريصة على التوجه نحو أفريقيا وتوطيد العلاقات بها.

العلاقات بين مصر وأفريقيا

وأشارت شيماء نبيه في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أنَّ العلاقات بين مصر وأفريقيا ليس فقط في تنسيق المواقف السياسية، ولكن شهدت تطورًا في حجم التعاون الاقتصادي والاستثمارات وتعمل مصر على تعزيزها بما يليق بحجم العلاقات بين مصر وأفريقيا.

مصر تعبر عن قضايا وهموم القارة الأفريقية

وأوضحت أنَّ مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعبر عن قضايا وهموم القارة الأفريقية والدفاع عنها في كل المحافل الإقليمية والدولية وتعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها، متابعة أنَّه من أبرز القضايا التغييرات المناخية والأمن الغذائي، فضلًا عن جهودُ معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، والعمل على إيجاد حلول للصراعات والنزاعات في دول الأفريقية، وتعزيز سبل تحقيق التكامل والاندماج القاري.

وأكّدت أنَّ العلاقات المصرية الأفريقية باتت تتسم بالقوة والمتانة، في ظل تنوع مجالات التعاون، والزيارات السياسية والدبلوماسية المُتبادلة، بهدف تعزيز سياسات التنسيق في القضايا، ومُعالجة الأزمات المشتركة.