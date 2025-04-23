عضو بـ«النواب»: العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطورا في التعاون الاقتصادي

عضو بـ«النواب»: العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطورا في التعاون الاقتصادي

عضو بـ«النواب»: العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطورا في التعاون الاقتصادي

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية بأفريقيا شهدت تطوراً كبيرا في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبحت راسخة من خلال التواجد المصري في أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر حريصة على التوجه نحو أفريقيا وتوطيد العلاقات بها.

العلاقات بين مصر وأفريقيا

وأشارت شيماء نبيه في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أنَّ العلاقات بين مصر وأفريقيا ليس فقط في تنسيق المواقف السياسية، ولكن شهدت تطورًا في حجم التعاون الاقتصادي والاستثمارات وتعمل مصر على تعزيزها بما يليق بحجم العلاقات بين مصر وأفريقيا.

مصر تعبر عن قضايا وهموم القارة الأفريقية

وأوضحت أنَّ مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعبر عن قضايا وهموم القارة الأفريقية والدفاع عنها في كل المحافل الإقليمية والدولية وتعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها، متابعة أنَّه من أبرز القضايا التغييرات المناخية والأمن الغذائي، فضلًا عن جهودُ معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، والعمل على إيجاد حلول للصراعات والنزاعات في دول الأفريقية، وتعزيز سبل تحقيق التكامل والاندماج القاري.

وأكّدت أنَّ العلاقات المصرية الأفريقية باتت تتسم بالقوة والمتانة، في ظل تنوع مجالات التعاون، والزيارات السياسية والدبلوماسية المُتبادلة، بهدف تعزيز سياسات التنسيق في القضايا، ومُعالجة الأزمات المشتركة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا