تفاصيل 3 زلازل هزت تركيا.. أحدها بقوة 6.2 ريختر وتحذير من دخول المباني

شهدت مدينة اسطنبول التركية وعدة مدن أخرى، هزة أرضية بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

فرق الإنقاذ تنتشر في إسطنبول

وذكر وزير الداخلية التركي، أنّ فرق الإنقاذ تنتشر في إسطنبول، بينما أعلن وزير النقل التركي أنّ 3 زلازل وقعت في إسطنبول خلال نصف ساعة فقط، ولا أضرار في الطرق أو المطارات أو السكك الحديدية بموقع الزلزال وفقا للبيانات الأولية.

وذكرت وسائل إعلام تركية تفاصيل الزلزال وتوابعه، حيث كان مركز الزلزال في سيليفري شمال المدينة وعمق الهزة 6.92 كيلومتر، وشعرت به ولايات مجاورة، بينما بلغت قوة الهزات الارتدادية 4.4 درجات ووقعت الساعة 12:51 وهزة أخرى بلغت شدتها 4.9 درجات عند الساعة 13:02 قبالة سواحل بويوك تشكمجة.

ونصحت السطات التركية المواطنين بتجنب المباني المتضررة، كما نصحت باستخدام الرسائل النصية والتواصل الاجتماعي بدلاً من المكالمات.

وأعلنت ولاية إسطنبول أنّها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات بشأن انهيار مبان عقب الزلزال.