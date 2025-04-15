تفاصيل زلزال سان دييجو في كاليفورنيا.. ما حجم الخسائر؟

تفاصيل زلزال سان دييجو في كاليفورنيا.. ما حجم الخسائر؟

تفاصيل زلزال سان دييجو في كاليفورنيا.. ما حجم الخسائر؟

ضرب فجأة منطقة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية زلزالا متوسط الشدة بدرجة وصلت إلى 5.2 على مقياس ريختر لقياس الزلازل، بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

تفاصيل زلزال سان دييجو

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإنّ زلزال سان دييجو ضرب جنوب كاليفورنيا الساعة 10:08 صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في سان دييجو على بُعد بضعة أميال (4 كيلومترات) فقط من جوليان، وهي بلدة جبلية يبلغ عدد سكانها 1500 نسمة وتشتهر بمتاجر فطائر التفاح، وشعر به السكان شمالا حتى مقاطعة لوس أنجلوس، على بُعد 120 ميلًا (193 كيلومترًا) وسط عدة هزات ارتدادية.

وحذر مسؤولو النقل سائقي السيارات من الصخور التي سقطت من سفوح التلال وعلى الطرق والطرق السريعة، بما في ذلك الطريق السريع 76 شمال غرب جوليان.

تطورات في أثناء زلزال سان دييجو

وأشارت إدارة النقل في كاليفورنيا في مقاطعة سان دييجو، إلى إن فرق العمل كانت تُقيّم الطرق تحسبًا لأي أضرار محتملة، بينما عكس فيديو مصور تجمع أفيال إفريقية في الولاية على شكل دائرة لحماية صغار الأفيال مع وقوع الزلزال فيما يعرف بسلوك «دائرة التنبيه».

وشعر السكان القريبون من مركز الزلزال بـ«اهتزاز معتدل»، في حين شعر أكثر من 25 مليون شخص عبر الولاية بـ«اهتزاز خفيف إلى ضعيف».

تنبيه في أثناء الزلزال

وفي أثناء الزلزال تلقى السكان الذين ما زالوا يتعافون من عاصفة جليدية كبيرة في ميتشيجان، على بعد أكثر من 2000 ميل (3218 كيلومترًا)، «تنبيها بهزة» على أجهزتهم اللاسلكية من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: «تم رصد زلزال! انبطحوا، احموا أنفسكم، تمسكوا»،. وكانت هذه إشارة خاطئة إلى زلزال كاليفورنيا.

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