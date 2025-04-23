«الطوارئ التركية»: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول وأردوغان يتابع الموقف عن كثب

«الطوارئ التركية»: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول وأردوغان يتابع الموقف عن كثب

«الطوارئ التركية»: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول وأردوغان يتابع الموقف عن كثب

كتب: هانى حسن

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تركيا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع تطورات الزلزال في إسطنبول ونتمنى السلامة لمواطنينا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد وزير الداخلية التركي، أن الزلزال وقع بمنطقة سيليفري على بحر مرمرة في إسطنبول، وفرق إدارة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات المسح الميداني، وفرق الإنقاذ تنتشر في إسطنبول.

وأشار وزير النقل التركي، إلى أن 3 زلازل وقعت في إسطنبول خلال نصف ساعة فقط، ولا أضرار في الطرق والمطارات والسكك الحديدية بموقع الزلزال وفقا للبيانات الأولية.

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