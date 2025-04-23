بعد وفاة صبحي عطري به.. 5 أسباب تزيد فرص الإصابة بالذبحة الصدرية في سن مبكرة

رغم ارتباط الذبحة الصدرية تقليديًا بكبار السن، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا مقلقًا في عدد حالات الذبحة بين الشباب، التي تنتهي بوفاة مفاجئة في الأغلب دون مقدمات واضحة، وهو المرض الذي توفي به الإعلامي صبحي عطري، في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ليترك تساؤلا حول أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية في عمر صغير.

أبرز أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية

يأتي ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بالذبحة الصدرية، نمط الحياة غير الصحي، والتغذية السريعة والمليئة بالدهون المشبعة، وقلة النشاط البدني، التي أصبحت نمطًا يوميًا لكثير من الشباب، هذا السلوك يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وتراكم الترسبات في الشرايين التاجية، ما يمهد الطريق للإصابة بالذبحة الصدرية في سن مبكرة، بحسب موقع «مايو كلينيك».

الضغط النفسي المستمر ضمن الأسباب

التدخين يعد أبرز وأهم أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية، سواء كان تقليديًا أو إلكترونيًا، فإن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تؤثر بشكل مباشر على صحة الشرايين، فالدراسات تشير إلى أن المدخنين الشباب معرضون للإصابة بأمراض القلب بنسبة أعلى بثلاثة أضعاف من غير المدخنين.

الضغط النفسي المستمر قد يكون ضمن الأسباب الرئيسية أيضًا، فالحياة اليومية للشباب أصبحت مليئة بالضغوط، سواء على مستوى الدراسة أو الحياة مهنية والاجتماعية، هذا التوتر المستمر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة نبضات القلب، ما يشكل عبئًا على القلب ويزيد خطر الإصابة بالذبحة.

الشباب الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب غالبًا ما يتجاهلون المتابعة الطبية، ويظنون أنهم بعيدون عن الخطر، ولكن هذا الإهمال مع وجود استعداد وراثي، قد يكون سببًا في مفاجأة صحية قاتلة، إلى جانب أن بعض المواد المخدرة أو المنشطة تسبب تضيقًا مفاجئًا في الشرايين، وقد تؤدي إلى نوبة قلبية حتى لدى من يتمتع بلياقة بدنية عالية.