الموت يغيّب الإعلامي الشاب صبحي عطري بشكل مفاجئ.. ما سبب الوفاة؟

كتبت - هبة أمين:

سيطرت عبارات التعازي والرثاء من قبل عدد من المتابعين على السوشيال ميديا، إثر خبر وفاة المذيع صبحي عطري، الذي رحل عن الحياة بشكل مفاجئ صباح اليوم، وهو ما وصفته صحف ومواقع عربية بالصدمة.

وكشف حساب يحمل اسم سمير أسعد، والذي تربطه صلة قرابة بالمذيع صبحي عطري (خاله) عن سبب الوفاة، وتأكيده أنها جراء ذبحة صدرية، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال، ابن شقيقتي الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري جراء ذبحة صدرية، سلام لروحك الجميلة.

وفاة صبحي عطري

تميز صبحي عطري، بإجراء مقابلات مع نجوم الفن سواء من خلال لقاءات حصرية أو لقاءات مميزة على الريد كاربت الخاصة بالمهرجانت والحفلات الفنية التي يتواجد بها نجوم الفن الفن من مختلف دول الوطن العربي.

صبحي عطري من مواليد حلب بدولة سوريا في عام 1977، ويعيش في الإمارات، وعمل بعدد من محطات التليفزيون العربية، وقام بتغطية عدد من الفعاليات الفنية الهامة واجراء لقاءات حصرية مع عدد من نجوم الفن بمختلف دول العالم.