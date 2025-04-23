الموت يغيّب الإعلامي الشاب صبحي عطري بشكل مفاجئ.. ما سبب الوفاة؟

الموت يغيّب الإعلامي الشاب صبحي عطري بشكل مفاجئ.. ما سبب الوفاة؟

الموت يغيّب الإعلامي الشاب صبحي عطري بشكل مفاجئ.. ما سبب الوفاة؟

كتبت - هبة أمين:

سيطرت عبارات التعازي والرثاء من قبل عدد من المتابعين على السوشيال ميديا، إثر خبر وفاة المذيع صبحي عطري، الذي رحل عن الحياة بشكل مفاجئ صباح اليوم، وهو ما وصفته صحف ومواقع عربية بالصدمة.

وكشف حساب يحمل اسم سمير أسعد، والذي تربطه صلة قرابة بالمذيع صبحي عطري (خاله) عن سبب الوفاة، وتأكيده أنها جراء ذبحة صدرية، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال، ابن شقيقتي الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري جراء ذبحة صدرية، سلام لروحك الجميلة.

صبحي عطري

وفاة صبحي عطري

تميز صبحي عطري، بإجراء مقابلات مع نجوم الفن سواء من خلال لقاءات حصرية أو لقاءات مميزة على الريد كاربت الخاصة بالمهرجانت والحفلات الفنية التي يتواجد بها نجوم الفن الفن من مختلف دول الوطن العربي.

صبحي عطري من مواليد حلب بدولة سوريا في عام 1977، ويعيش في الإمارات، وعمل بعدد من محطات التليفزيون العربية، وقام بتغطية عدد من الفعاليات الفنية الهامة واجراء لقاءات حصرية مع عدد من نجوم الفن بمختلف دول العالم.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا