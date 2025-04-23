وزير الخارجية أمام «الشيوخ»: المجتمع الدولي أشاد بجهود مصر في مجال حقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزن بمجلس النواب، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

إقرار المجتمع الدولي بجهود مصر في مجال حقوق الإنسان



وأكد وزير الخارجية، أن جلسة المراجعة عكست إدراك وإقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والإنجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الإنسان، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتحت إشراف الوزراء.

وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، التي كان آخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن التقرير رصد مظاهر التقدم التي تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والتثقيف والتدريب.

وأشاد بالجهود التي يبذلها البرلمان المصري لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، منوها إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن التشريعات التي أقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة التي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذي مثل ثورة تشريعية وخطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر.

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.

نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة

وقال «فوزي» إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات والجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، التي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات، مشيرا إلى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.