وزير الخارجية يشيد بجهود البرلمان في تعزيز البنية التشريعية لحقوق الإنسان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، بأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة محمد هيبة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار اللقاءات الدورية مع اللجان المختلفة بالبرلمان.

تعزيز أسس احترام حقوق الإنسان

وأشاد «عبد العاطي» بالجهود التي يبذلها البرلمان المصري لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استناداً لما يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، منوها إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.

وتناول وزير الخارجية المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضي في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، والمناقشات التي دارت خلالها والتي عكست إدراك وإقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والإنجازات في هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل الجهات الوطنية المعنية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيرا في هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتي كان آخرها تسليمه التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية

ونوه في هذا الصدد أن التقرير استعرض مظاهر التقدم التي تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة «السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والتثقيف والتدريب.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

ومن جهة أخرى، استعرض «عبد العاطي» التحديات الإقليمية المختلفة، مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولى التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، كما تناول وزير الخارجية محددات الموقف المصري من التطورات في السودان وسوريا واليمن ومنطقة البحر الأحمر.