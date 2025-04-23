خبير سياسي: زيارة السيسي إلى جيبوتي خطوة لترسيخ حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي

منتصر سليمان



قال الدكتور رامي زهدي خبير الشئون الإفريقية، إن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي خطوة لترسيخ حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تحمل أبعادا استراتيجية عميقة؛ لأنها تأتي في خطوة تعكس حرص مصر المتزايد على ترسيخ حضورها السياسي والاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي، خاصة وأن التوقيت بالغ الحساسية، تتقاطع فيه التحديات الإقليمية مع المصالح الحيوية المصرية الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل متغيرات دولية كبرى تتسابق فيها القوى العالمية على بسط النفوذ وعلى الصراع وعلى الاستقطاب الدولي خاصة في تلك الرقعة الجغرافية شديدة الأهمية وتأثيرها على أمن وسلم المنطقة والعالم».

وتابع: «جيبوتي رغم أنها دولة صغيرة من حيث الجغرافيا والديموغرافيا، لكنها دولة عظيمة التأثير في هذه المنطقة لأنها تقع عند مضيق باب المندب الحيوي، وتمثل ركيزة أساسية لأى تصور للأمن الملاحي في البحر الأحمر».