وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وفي برقيته إلى السيد الرئيس، أعرب وزير الداخلية عن بالغ التقدير والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية التي تخلّد بطولات القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن الأرض والتضحية في سبيل الوطن، مؤكدا أن هذه الذكرى تجسد معاني الصمود والتلاحم الوطني، حيث يقف الشعب المصري العظيم صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة حفاظًا على أمن البلاد واستقرارها في مواجهة جميع التحديات والمخاطر.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذلك زملائهم في مهام حفظ السلام، مؤكدًا أن الخامس والعشرين من أبريل يمثل رمزًا لتقدير جهود أبطال القوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم فداءً للوطن، وسطروا تاريخًا ناصعًا في سجلات العسكرية المصرية، ليبقى شاهدًا على قوة الجيش المصري وعزيمته في الذود عن أرض الوطن وحماية مقدراته.

وتضمنت برقيات التهنئة رسالة وجهها وزير الداخلية إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعرب فيها عن الاعتزاز والتقدير لما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات من أجل رفعة الوطن وعزته، مؤكدًا أن قوات الجيش المصري تظل الدرع والسيف الحامي لمقدرات الدولة، والشعب المصري يلتف دائمًا حول مؤسساته الوطنية للحفاظ على حقوقه ومكتسباته.

واختتم وزير الداخلية برقياته بالتعبير عن خالص التمنيات لمصر بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله أن يحفظ الوطن ويعزز استقراره وأمنه في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.