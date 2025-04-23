عمرو دياب أفضل من منير.. تصريحات جريئة للموسيقار أمير عبدالمجيد في ظهور خاص مع إيمان أبو طالب

كتب: هاني حسن

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في حلقة جديدة من برنامجها «بالخط العريض» على شاشة تليفزيون الحياة، الموسيقار الكبير أمير عبدالمجيد، في ظهور خاص بعد غياب لسنوات.

وفي حلقة الجمعة المقبلة من البرنامج، يتحدث «عبدالمجيد» عن العديد من محطات حياته ورحلته الفنية، كاشفًا عن أسرار جديدة وتفاصيل تعاونه من كبار المبدعين والمطربين في الوطن العربي.

وحكى «عبدالمجيد» في ظهوره مع الإعلامية إيمان أبوطالب تفاصيل تُحكى لأول مرة عن علاقته ومشواره الفني مع المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وبكى متأثرًا بالكثير من تفاصيل تعاونه مع الراحلة وردة.

وتحدث عن تعاونه مع المطربة أنغام، وعن رأيه من هي صوت مصر، شيرين أم أنغام؟ كما كشف سرًا لأول عن أغنيته الشهيرة «بحبك قولها للعالم».

كما تحدث «عبدالمجيد» عن: نبيل شعيل وأصالة وعبدالله الرويشد وإيهاب توفيق؟

وخلال الحلقة، قال «عبدالمجيد» في سؤال أيهما تختار: عمرو دياب أم محمد منير؟ ليوضح سبب اختياره للهضبة عمرو دياب.

تُذاع حلقة الموسيقار أمير عبدالمجيد مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، الجمعة المقبلة في 8.30 مساءا.