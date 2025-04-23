مصادر بـ«التعليم»: إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 خلال الأيام المقبلة

مصادر بـ«التعليم»: إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 خلال الأيام المقبلة

مصادر بـ«التعليم»: إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 خلال الأيام المقبلة

كشفت مصادر في وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني أنَّ أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة سواء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، أو عبر إرسال بطاقات أرقام الجلوس إلى المدارس فور إعلانها رسميًا عبر الموقع؛ حتى يستطيع الطلاب استلامها مباشرة من المدارس.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور إتاحتها خلال الأيام المقبلة وفقا لتقرير صادر عن الوزارة:

** الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرباط التالي المخصص لأرقام الجلوس.

** تسجيل البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص بالطالب ذاته وضرورة عدم الإفصاح لأي طالب لزميله عن بيناته الخاصة.

** النقر على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس و كتابة الرقم صحيحاً.

** إدخال البيانات المطلوبة وفقًا لما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي للطالب.

** تظهر نتيجة الاستعلام التي تتضمن رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان في القرية أو المدينة أو المحافظة و الإدارة التعليمية التي ينتمي الطالب إليها.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا