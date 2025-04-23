مصادر بـ«التعليم»: إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 خلال الأيام المقبلة

كشفت مصادر في وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني أنَّ أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة سواء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، أو عبر إرسال بطاقات أرقام الجلوس إلى المدارس فور إعلانها رسميًا عبر الموقع؛ حتى يستطيع الطلاب استلامها مباشرة من المدارس.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور إتاحتها خلال الأيام المقبلة وفقا لتقرير صادر عن الوزارة:

** الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرباط التالي المخصص لأرقام الجلوس.

** تسجيل البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص بالطالب ذاته وضرورة عدم الإفصاح لأي طالب لزميله عن بيناته الخاصة.

** النقر على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس و كتابة الرقم صحيحاً.

** إدخال البيانات المطلوبة وفقًا لما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي للطالب.

** تظهر نتيجة الاستعلام التي تتضمن رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان في القرية أو المدينة أو المحافظة و الإدارة التعليمية التي ينتمي الطالب إليها.