«زراعة الشيوخ» تستعرض تحديات وفرص الأمن الغذائي في مصر

«زراعة الشيوخ» تستعرض تحديات وفرص الأمن الغذائي في مصر

«زراعة الشيوخ» تستعرض تحديات وفرص الأمن الغذائي في مصر

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائي في مصر، التحديات والفرص في 2025، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة والري حرصت على الاستماع إلى كل الجهات والمسؤولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسؤولًا عبر نحو 12 اجتماعًا عقدتها اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافٍ ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

الأمن الغذائي لمصر

وقال الجبلي، إن ملف الأمن الغذائي من الملفات الهامة، وأن القيادة السياسية سبقتنا جميعًا في الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعي، واستهداف استصلاح نحو 4 ملايين فدان جديدة.

ترشيد استهلاك المياه

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أهمية مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتابع الجبلي، أيضًا فيما يتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائي، هو أمر خطير يحتاج تفكيرًا مختلفًا، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضي بحيث لا يتم منح أو تخصيص أي أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لا بد من تحديد المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها بتلك الأراضي.

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