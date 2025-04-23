أبو الغيط: الوضع العربي يواجه أوضاعًا هى الأقسى فى تاريخه المعاصر

كتب: منتصر سليمان



قال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال انطلاق فاعليات الدورة العادية الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، احتفالا بالذكرى الـ80 لتأسيس الجامعة العربية، إن الوضع العربي يواجه أوضاعًا هي الأقسى فى تاريخه المعاصر.

وأضاف ، قائلًا: «السوادن يواجه أزمة إنسانية هي الأكثر حدة على وجه الأرض، والثمن الذي تدفعه الشعوب يفوق الوصف، والعروبة مازالت تمثل النسيج الرابط لأوصال هذة المنطقة وهذة الأمة، ومازالت هذة المنظمة وبعد 8 عقود هي المظلة التي تضمنا جميعًا لكل همومنا المشتركة وتطلعاتنا وأحلامنا».

وتابع: «لم يعد خفيًا على أحد في العالم أن إسرائيل تمارس حرب إبادة على سكان قطاع غزة فإما الموت قتلًا أو جوعًا أو ترك الأرض لتصبح نهبًا للاستيطان والإحتلال».