أبو الغيط: الحرب الوحشية تتواصل على المدنيين في غزة وسط صمت مُدعي القيم

أبو الغيط: الحرب الوحشية تتواصل على المدنيين في غزة وسط صمت مُدعي القيم

أبو الغيط: الحرب الوحشية تتواصل على المدنيين في غزة وسط صمت مُدعي القيم

منتصر سليمان

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحرب الوحشية على المدنيين في قطاع غزة تتواصل يوميًا بالقصف والقتل وهدم المنازل وبالحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات مع صمت كامل من الكاسرين الذين يتشدقون بالقيم.


وأضاف خلال انطلاق فعاليات الدورة العادية الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قائلًا: «بعد هدنة استمرت ما يقرب من شهرين شهدت تبادلًا للأسرى وعودة للرهائن وتخفيفًا للوضع الإنساني المستحيل في غزة عادت إسرائيل لتستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي ويقترب عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضى عليهم الاحتلال منذ هذا التاريخ ما يقرب من 50 ألف فلسطيني في عام ونصف».


وتابع: «فضلًا عن إغلاق القطاع بالكامل أمام المساعدات والمواد الغذائية والصحية ودمرت المستشفيات كلها على نحو أدخل القطاع وسكانه في وضع هو الأسوأ والأشد وطأة على الإطلاق منذ أكتوبر 2023».


وأكمل: «ولم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي هو هدف الحرب، وللأسف ساعد طرح سيناريو التهجير في إعطاء دفعة غير مسبوقة لخطط اليمين الإسرائيلي أشد تطرفًا وقسوة وربما أقول جنونًا، خطط لإعادة احتلال أجزاء من القطاع وفرض حصار كلي عليه، وفرض واقع من القتل اليومي على الفلسطينيين ودفع العالم كله لتقبل هذا الوضع باعتباره أمرًا طبيعيًا».

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