عضو التحالف الوطني تقدم خدمات طبية بالمجان للمرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لدعم غير القادرين من مرضى العيون والقلب، بالإضافة إلى تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى، بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تُقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلاً عن تنظيم 4 قوافل طبية شهرياً بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة المرضى الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمات الطبية لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ المواطن المستفيد المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان الطبية لا يتحمل أيّة تكاليف على الإطلاق، حيث تُقدم هذه الخدمات إلى المرضى الغير قادرين بالمجان، وأنّ الجمعية تصل للمرضى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة كفر الشيخ وتحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي.

إنقاذ حياة أكثر من 2451 مريض قلب بكفر الشيخ

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في إنقاذ حياة أكثر من 2451 مريض قلب بمحافظة كفر الشيخ من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، وكذلك نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ما يقرب من 33 ألف مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 11 ألف و272 عملية عيون، وتوزيع عدد ما يقرب من 6 آلاف و251 نظارة طبية على غير

القادرين.