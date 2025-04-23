«شباب القليوبية» تطلق مبادرة «سيناء الكرامة» احتفالا بذكرى التحرير

نفذت مديرية الشباب والرياضة، مبادرة سيناء الكرامة، وذلك خلال احتفالية موسعة أقيمت صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالمديرية، في أجواء وطنية مُفعمة بالفخر والانتماء، وذلك في إطار الاحتفالات القومية التي تشهدها البلاد بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

تفعيل روح الانتماء والولاء لدى النشء والشباب

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إطلاق مبادرة سيناء العزة يأتي تجسيداً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل الدور التوعوي من خلال تنفيذ المبادرات الوطنية التي تعزز روح الانتماء والولاء لدى النشء والشباب.

فيلم تسجيلي عن البطولات

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي قصير يوثق جهود الدولة لتنمية سيناء خلال 11عاما لتحقيق التنمية الشاملة.

كما تضمنت الفعالية كلمة من أحد الحاضرين عن قوة الوطن بجيشه وأبناؤه، وروح التكاتف التي جمعت الشعب المصري في معركة التحرير.