«محلية النواب» تناقش تراخيص المحال والتيسيرات الحكومية لتحصيل مستحقات الدولة

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمتابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.

وأوضح أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيرا إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.

وقال إن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية «بلبن»، وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات ليس نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك برشد في كل المحافظات.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستعقد جلسة قريبا لبحث إشكاليات تراخيص المحال، مؤكدًا أهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.

وكشف السجيني عن وجود مخالفات مبدئية في محلات بلبن تشمل التهرب الضريبي، وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقا للتقارير جرى رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع بلبن، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية.

وتابع: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالا وحافزا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحركا شاملا في كل المحافظات برشد، وعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كل الأحياء إننا ننجز التراخيص وتبسيط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.