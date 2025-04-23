عضو بـ«الشيوخ»: العالم يشهد مرحلة اقتصادية استثنائية وحالة غير مسبوقة من عدم اليقين

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة استثنائية وتحولًا جوهريًا وحالة من عدم اليقين غير المسبوقة، في ظل السياسات الاقتصادية التي تتبناها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتوجهات الحمائية.



وقال «زكريا»، في تصريح له، تعليقًا على مشاركته باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يعكس هذا الواقع المقلق، متوقعًا انخفاض معدل النمو العالمي إلى 2.8%، وهو من أدنى التوقعات خلال السنوات الأخيرة.

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

وأكد أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الضبابية في السياسات الاقتصادية، أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض معدلات النمو، وتزايد المخاوف من ركود اقتصادي أمريكي قد يمتد تأثيره إلى مختلف الأسواق العالمية، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم والتشديد النقدي، لم تؤتِ ثمارها في ظل اضطراب السياسات العامة، مشيرًا إلى أن الأرقام باتت صادمة، والمؤشرات تسير في اتجاهات مقلقة.

ورأى أن ما يحدث قد يمثل في الوقت ذاته فرصة لبعض الدول التي تستطيع الاستفادة من الوضع عبر تحسين بيئة الأعمال وتعديل القوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات العالمية الهاربة من مناطق التوتر، مؤكدا أن العالم يعيش مرحلة استثنائية، حيث لا تستطيع أي دولة وضع رؤية استراتيجية اقتصادية واضحة في ظل هذا الكم من القرارات المتسارعة والمتقلبة التي تصدر عن الإدارة الأمريكية.