لميس الحديدي: صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتمالات الركود الأمريكي إلى 40%

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام هو الأول من نوعه بعد فرض الرسوم الحمائية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الصندوق حذّر من أن هذه الرسوم قد تُحدث صدمة في الاقتصاد العالمي.

ارتفاع احتمالات الركود الأمريكي إلى نحو 40%

وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أن التقرير لم يكتفِ بالتحذير من التأثير العالمي لتلك السياسات، بل أشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها ستكون أول المتضررين، إذ توقّع الصندوق ارتفاع احتمالات الركود الأمريكي إلى نحو 40%.

وبنبرة ساخرة، تساءلت: «يا ترى ترامب هيعمل إيه مع الصندوق والبنك الدوليين؟»، في إشارة إلى احتمالات تصعيد من جانب ترامب ضد المؤسستين، إذا ما شعر بأنهما تنتقدان سياساته بشكل مباشر.

احتمالات تقليص الولايات المتحدة لمساهمتها المالية في صندوق النقد

وأضافت الحديدي، أن التصريحات الصادرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإطلاق التقرير اتسمت بحذر بالغ عند تناول تداعيات الرسوم الحمائية، مرجحة أن يكون هذا التردد ناتجًا عن مخاوف داخلية لدى الصندوق من رد فعل ترامب، خاصة في ظل احتمالات تقليص الولايات المتحدة لمساهمتها المالية في الصندوق أو حتى انسحابها الكامل من مؤسسات دولية كإجراء عقابي.

واختتمت الحديدي: «ترامب سبق وهدد مؤسسات دولية أخرى، واتخذ مواقف متشددة ضدها، لذلك من المهم مراقبة ردود أفعاله مستقبلًا تجاه صندوق النقد والبنك الدولي».